Армянское государство должно ответить за Ходжалы на юридическом уровне - Хикмет Гаджиев

Политика 25 февраля 2022 12:42 (UTC+04:00)
Армянское государство должно ответить за Ходжалы на юридическом уровне - Хикмет Гаджиев

БАКУ /Trend/ - Ходжалы – это трагедия всего международного сообщества.

Как сообщает Trend, об этом заявил в пятницу помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации главы государства Хикмет Гаджиев на конференции, посвященной 30-й годовщине Ходжалинского геноцида.

Он подчеркнул, что город Ходжалы был оккупирован в результате военной операции и там был совершен геноцид.

По словам Помощника Президента, Армения должна ответить перед законом за убийства в Ходжалы и другие массовые убийства.

«Армянское общество должно извиниться за эту черную страницу своей истории», - сказал Гаджиев.

(Автор: Хумай Агаджанова. Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)

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