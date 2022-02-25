Армянское государство должно ответить за Ходжалы на юридическом уровне - Хикмет Гаджиев
БАКУ /Trend/ - Ходжалы – это трагедия всего международного сообщества.
Как сообщает Trend, об этом заявил в пятницу помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации главы государства Хикмет Гаджиев на конференции, посвященной 30-й годовщине Ходжалинского геноцида.
Он подчеркнул, что город Ходжалы был оккупирован в результате военной операции и там был совершен геноцид.
По словам Помощника Президента, Армения должна ответить перед законом за убийства в Ходжалы и другие массовые убийства.
«Армянское общество должно извиниться за эту черную страницу своей истории», - сказал Гаджиев.
(Автор: Хумай Агаджанова. Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)
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