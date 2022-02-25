Милли Меджлис принял заявление в связи с 30-й годовщиной Ходжалинского геноцида

БАКУ /Trend/ - Милли Меджлис (парламент) Азербайджана принял заявление в связи с 30-й годовщиной Ходжалинского геноцида.

Как сообщает в пятницу Trend, в заявлении говорится, что геноцид является тяжким преступлением против человечества.

В заявлении отмечается, что целью Ходжалинского геноцида было сломить волю азербайджанского народа и оккупировать территории Азербайджана.

«25-26 февраля 1992 года армянскими военными формированиями при поддержке расквартированного в Ханкенди 366-го мотострелкового полка в отношении населения города Ходжалы был осуществлен акт геноцида. В результате кровавой расправы над мирными жителями были убиты 613 человек. 487 человек из числа мирного населения в результате полученных ранений стали инвалидами. Были убиты 106 женщин, 63 ребенка, 70 стариков. Полностью уничтожены восемь семей, 25 детей потеряли обоих родителей, 130 - одного. В ночь трагедии были взяты в заложники 1 275 человек из числа мирного населения, о судьбе 150 из них до сих пор ничего не известно», - говорится в заявлении.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)