Посольство Азербайджана и диаспора участвуют в доставке соотечественников из Украины в Молдову - Гудси Османов

БАКУ /Trend/ - Посольство Азербайджана в Молдове и диаспора принимают участие в доставке граждан Азербайджана из Украины на молдавскую территорию.

Об этом сказал посол Азербайджана в Молдове Гудси Османов, отвечая на вопросы Trend.

По его словам, из-за того, что воздушное пространство Украины закрыто, наши граждане в настоящее время не имеют возможности покинуть эту страну воздушным транспортом.

«В связи с этим подчеркиваем, что граждане Азербайджана, которым угрожает серьезная опасность, могут въехать на территорию Молдовы наземным путем через пограничные пункты Окница и Паланка, расположенные на украинско-молдавской границе. Молдавская сторона в связи со сложившейся гуманитарной ситуацией не будет требовать от граждан Азербайджана, желающих пересечь сухопутную границу, COVID-паспорта», - сказал Османов.

Посол сообщил, что молдавское правительство создало палаточные городки для размещения прибывших из Украины. В этих палаточных городках есть и граждане Азербайджана. Часть прибывших азербайджанских граждан размещена в общежитиях.

«Воздушное пространство Молдовы закрыто по известным причинам. Поэтому наши граждане не могут покинуть Молдову. Из-за закрытого воздушного пространства граждане Азербайджана должны перейти из Молдовы на территорию Румынии, затем - в Болгарию, а оттуда - в Стамбул. В качестве второго пути наши граждане должны отправиться в Бухарест, а затем вылететь в Стамбул», - сказал Османов.

Отметим, что министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов сообщил журналистам, что вчера и сегодня через украинско-молдавскую границу Украину покинули 199 азербайджанских граждан.

По всем возникающим вопросам граждане могут связаться с посольством Азербайджана в Молдове по телефонам +373 781 81 361, +373 789 91 849, +373 222 32 277 и по электронной почте [email protected].

В связи с особыми случаями наши граждане могут обращаться в посольство Азербайджанской Республики в Киеве по телефону (+380 73) 5050000 и электронной почте [email protected], в Почетное консульство в Харькове - (+38057) 7000531 и [email protected].

(Автор: Фарид Зохрабов. Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)