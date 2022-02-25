Украина прорабатывает варианты для возвращения своих граждан из Азербайджана на родину – посол
БАКУ /Trend/ - Украина прорабатывает варианты для возвращения своих граждан из Азербайджана на родину.
Как сообщает Trend, об этом сказал на пресс-конференции посол Украины в Азербайджане Владислав Каневский.
«У нас этим очень активно занимается и консульское подразделение посольства. Главная проблема заключается в том, что прямые авиалинии на данный момент не могут принять граждан, поскольку закрыто воздушное пространство. Кроме того, такая же проблема существует через территорию Грузии, через Черное море. Есть определенные варианты, маршруты, которые мы прорабатываем. Это комплексный вопрос. У нас нет общей границы. Но есть альтернативные маршруты и именно по ним мы работаем», - сказал он.
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