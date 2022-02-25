ЕС не продемонстрировал решительную позицию по украинскому вопросу - Эрдоган
БАКУ /Trend/ - К сожалению, Евросоюз и все те, кто придерживается прозападных взглядов, до сих пор не продемонстрировали серьезную и решительную позицию по украинскому вопросу.
Как сообщает Trend, об этом заявил в пятницу журналистам президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
"Они только и делают, что выступают с множеством советов в адрес Украины. Конкретных шагов нет. Эти советы озвучиваются по сей день. На сегодняшнем саммите НАТО будут обсуждены шаги по данному вопросу", - сказал Эрдоган.
Он также выразил надежду на то, что на сегодняшнем саммите НАТО его участники займут более решительную позицию по украинскому вопросу.
(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)
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