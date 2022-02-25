Акция «Ходжалы: Признай ради примирения» распространяется на международном уровне (ФОТО)

В столице Индонезии, в городе Джакарта, был проведен ряд мероприятий местными молодыми активистами, связанные с 30-летием Ходжалинской трагедии.

В рамках этих мероприятий сегодня в Джакарте индонезийцами был проведен митинг перед посольством Армении под лозунгом «Признай ради примирения» (Recognize to reconcile). Во время митинга представители индонезийской молодежи выразили свою поддержку инициативе, выдвинутой заместителем директора Музея Сребреницы и одной из жертв Сребреницы Амрой Бегич на международной конференции «Мир и справедливость», проведенной несколько дней тому назад в Вене. Данная инициатива, которая впоследствии была сформирована как международная кампания Евразийским Региональным Центром Молодежного Форума Организации Исламского Сотрудничества, преследует цель признание нынешним армянским руководством Ходжалинской трагедии.

Несмотря на ограничения, связанные с пандемией митинг, продлился два часа, где представители молодежи выдвинули лозунги «Справедливость Ходжалам», а также требовали привлечение виновных к ответственности и принесения Арменией извинения у азербайджанского народа.