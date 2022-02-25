Декларация о союзническом взаимодействии между Азербайджаном и Россией направлена на укрепление региональной безопасности – Захарова

БАКУ/Trend/ - Декларация о союзническом взаимодействии между Азербайджаном и Россией направлена на укрепление региональной безопасности.

Как сообщает Trend, об этом сказала в пятницу в ходе брифинга глава пресс-службы МИД России Мария Захарова.

«В девятом пункте Декларации говорится, что Российская Федерация и Азербайджанская Республика и впредь будут всемерно содействовать усилиям по реализации положений заявлений Президента Азербайджанской Республики, Премьер-министра Республики Армения и Президента Российской Федерации от 9/10 ноября 2020 года, от 11 января 2021 года и от 26 ноября 2021 года, которые послужили основой для укрепления стабильности и безопасности, разблокирования всех экономических и транспортных связей в регионе и для нормализации отношений между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения. В десятом пункте зафиксировано, что стороны будут взаимодействовать в решении задач, вытекающих из положений указанных выше заявлений, и тесно сотрудничать на региональном и международном уровнях по содействию установлению долгосрочного мира между государствами региона. Так, что принятая Декларация работает как раз на укрепление региональной безопасности», - сказала она.