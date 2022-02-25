Московская декларация позволит укрепить трехстороннее взаимодействие между Арменией, Азербайджаном и Россией – Захарова

БАКУ/Trend/ - Декларация о союзническом взаимодействии между Азербайджаном и Россией позволит укрепить трехстороннее взаимодействие между Арменией, Азербайджаном и Россией.

Как сообщает Trend, об этом сказала в пятницу в ходе брифинга глава пресс-службы МИД России Мария Захарова.



«По нашему убеждению, подписание с Баку Декларации позволит укрепить трехстороннее взаимодействие между Арменией, Азербайджаном и Россией, в том числе по вопросам безопасности, экономического, гуманитарного сотрудничества на Южном Кавказе. Декларация не направлена против третьих стран. Она призвана укреплять региональную безопасность. Это одно из ее положений. Тематика военно-политических связей обсуждается и с Баку, и с Анкарой. При этом у нас есть общие взаимовыгодные форматы сотрудничества – консультативная региональная платформа 3+3 в частности. В ее рамках помимо Азербайджана и Турции мы взаимодействуем и с Ираном, и с Арменией и держим открытую дверь для Грузии», - сказала она.

(Автор: Ляман Зейналова)