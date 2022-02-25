Делегация минобороны Азербайджана посетила Турцию (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В соответствии с протоколом 13-го заседания Азербайджано-турецкого военного диалога высшего уровня группа офицеров министерства обороны Азербайджана посетила Турцию.

Об этом сообщает Trend в пятницу со ссылкой на минобороны Азербайджана.

Посетив школы Сухопутных войск, Военной авиации и Военно-морских сил Турции, а также Университет национальной обороны Турции, делегация встретилась с обучающимися здесь азербайджанскими курсантами, поинтересовалась их социально-бытовыми условиями.

В рамках визита полковник Эльшад Абилов и полковник-лейтенант Турал Маниев выступили с докладами на темы "Ходжалинский геноцид" и "Победа в Карабахе".

Были сняты памятные фотографии с руководящим составом учебных заведений, а также состоялся обмен подарками.

(Перевод: Нубар Кулузаде)