Глава МИД Азербайджана обсудил ситуацию в Украине с советником Госдепартамента США

БАКУ /Trend/ - 25 февраля состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова с советником Госдепартамента США Дереком Шолле.

Как сообщили Trend в МИД, стороны обменялись мнениями по ситуации в связи с Украиной, а также по ситуации в регионе Южного Кавказа.

Также были обсуждены другие вопросы международной повестки, представляющие взаимный интерес.

(Перевод: Нубар Кулузаде)