Данные 76 тыс. лиц внесены в портал посредством подсистемы "Zəfər" - минобороны Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Продолжается работа комиссии, функционирующей в министерстве обороны Азербайджана, с целью включения в портал сведений о присвоении звания "Ветеран войны" посредством подсистемы "Zəfər".

Как сообщили Trend в пятницу со ссылкой на минобороны, на основании представленных документов и поступивших обращений имена 76 000 лиц, участвовавших в боях, уже внесены в портал через подсистему "Zəfər". Уточняются данные 12 616 лиц.

Было отмечено, что на обращения граждан, связанные с присвоением звания "Ветеран войны", соответствующая комиссия минобороны отвечает в официальном порядке. Информация обо всех лицах, которым согласно соответствующему постановлению Кабинета министров должно быть присвоено звание "Ветеран войны", будет внесена в портал через подсистему "Zəfər".

(Перевод: Нубар Кулузаде)