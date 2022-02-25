БАКУ /Trend/ - 25 февраля премьер-министр Азербайджана Али Асадов провел встречу с министром международного сотрудничества Египта Ранией Аль-Машат.

Как сообщили Trend в Кабмине, на встрече было выражено удовлетворение успешным развитием азербайджано-египетских дружественных связей в различных направлениях.

Было подчеркнуто значение 5-го заседания Совместной азербайджано-египетской межправительственной комиссии и Азербайджано-египетского бизнес-форума в Баку с точки зрения дальнейшего расширения сотрудничества между двумя странами в торгово-экономической, инвестиционной и других сферах.

На встрече также были обсуждены перспективы развития отношений между Азербайджаном и Египтом в различных сферах.

(Перевод: Нубар Кулузаде)