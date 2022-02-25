В Азербайджане утвержден План мероприятий в связи с "Годом города Шуша"

БАКУ /Trend/ - Кабинет министров Азербайджана утвердил план мероприятий в связи с "Годом города Шуша".

Как сообщает в пятницу Trend, мероприятия будут осуществляться за счет средств, выделенных в госбюджете Азербайджана на 2022 год для соответствующих исполнительных структур, и других источников, не запрещенных законодательством.

Контроль за исполнением распоряжения поручен отделу по гуманитарным вопросам Аппарата Кабмина Азербайджана.

Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

(Перевод: Нубар Кулузаде)