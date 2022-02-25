Представлено выступление в видеоформате Президента Азербайджана, председателя Движения неприсоединения Ильхама Алиева на организованных председателем Генеральной Ассамблеи ООН тематических обсуждениях высокого уровня

БАКУ /Trend/ - 25 февраля состоялись тематические обсуждения высокого уровня на тему «Активизация усилий для универсальной вакцинации», организованные председателем Генеральной ассамблеи ООН.

Как сообщает Trend, на мероприятии в видеоформате было представлено выступление Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в национальном качестве и как председателя Движения неприсоединения от имени государств-членов Движения.

Выступление Президента, председателя Движения неприсоединения Ильхама Алиева

-Господин Председатель.

Господин Генеральный секретарь.

Для меня честь выступить от имени государств-членов Движения неприсоединения.

Государства-члены Движения неприсоединения одобряют инициативу председателя Генеральной Ассамблеи ООН господина Абдуллы Шахида по проведению тематических обсуждений на столь высоком уровне, посвященных универсальной вакцинации в борьбе с пандемией COVID-19. Нынешнее заседание совпало по времени с продолжением в мире проблем, связанных с обеспечением равных возможностей использования качественных, безопасных, эффективных вакцин против COVID-19 по приемлемым ценам.

Мы подчеркиваем фундаментальную роль системы ООН в координации усилий по глобальной борьбе с COVID-19, сохранению ее под контролем и предотвращению распространения, а также оказанию поддержки государствам. В этом контексте мы отмечаем ведущую роль Всемирной организации здравоохранения.

С начала пандемии Движение неприсоединения, активно мобилизовав усилия широкой международной общественности в духе мультилатерализма, сотрудничества и солидарности, выдвинуло ряд успешных инициатив с точки зрения борьбы с пандемией и устранения ее негативных последствий.

Проведение в декабре 2020 года Специальной сессии Генеральной ассамблеи ООН, посвященной борьбе с пандемией COVID-19, а также принятые в марте и декабре прошлого года Советом по правам человека и Генеральной Ассамблеей резолюции «Об обеспечения равной, своевременной и универсальной доступности вакцин по приемлемым ценам для всех стран в борьбе с пандемией COVID-19» были выдвинуты от имени государств-членов Движения неприсоединения.

Такая глобальная чрезвычайная ситуация, как пандемия COVID-19, требует глобального подхода. Однако низкий уровень заготовки вакцин в странах с низким и средним доходом свидетельствует о том, что в этом плане еще многое предстоит сделать.

Неравенство между развивающимися и развитыми странами с точки зрения распределения вакцин COVID-19 препятствует достижению международной общественностью полной ликвидации пандемии в короткий срок. Это также мешает реализации Повестки дня по устойчивому развитию до 2030 года.

Для обеспечения устойчивой деятельности системы здравоохранения и принятия эффективных мер в борьбе с пандемией важно усилить все соответствующие аспекты основных услуг здравоохранения. Сюда, наряду с различными действиями, необходимо включить также продолжение программ непрерывной вакцинации для универсальной доступности здравоохранения.

Мы также приветствуем усилия стран, пожертвовавших вакцины COVID-19, и активно поощряем то, чтобы все государства делились дозами вакцин с нуждающимися в этом странами с низким и средним доходом.

В этом контексте мы высоко оцениваем и поддерживаем Механизм COVAX, Предварительное рыночное обязательство COVAX, Форум предварительного рыночного обязательства COVAX и другие соответствующие конструктивные инициативы, служащие обеспечению равной, универсальной и своевременной доступности вакцин COVID-19 по приемлемым ценам для всех стран. Кроме того, учитывая то, что миротворцы ООН столкнулись со сложной ситуацией, мы приветствуем усилия стран, пожертвовавших вакцины против COVID-19 для миротворческих операций ООН.

Важно, чтобы все страны, международные организации и соответствующие партнеры в национальных и региональных правовых рамках взяли на себя обязательство, связанное с прозрачностью в вопросах производства, распределения и установления справедливых цен на вакцины. Столь же важно принятие странами безотлагательных мер, связанных с пресечением спекуляции, ненужного экспортного контроля и излишней заготовки, могущих препятствовать своевременной, равной и универсальной доступности вакцин против COVID-19 по приемлемым ценам.

Дамы и господа, Движение неприсоединения готово продолжить активные усилия по скорейшей ликвидации пандемии и усилению международной солидарности, которая создаст возможности для эффективного восстановительного процесса. В этом смысле наше Движение выступит с нацеленнымыми на результат инициативами, связанными с нуждами восстановления в период пост-COVID-19.

Уважаемые участники мероприятия, а сейчас я хочу выступить от имени моей страны. Азербайджан продолжает принимать действенные и адекватные меры по сохранению пандемии COVID-19 под контролем. Мы начали кампанию вакцинации в 2021 году. На сегодняшний день 68 процентов совершеннолетнего населения в стране получили обе дозы вакцины.

Для поддержки населения и субъектов предпринимательства, пострадавших от COVID, из государственного бюджета на этот год выделена финансовая помощь в размере 1,6 миллиарда долларов США.

Азербайджан выступил с важными глобальными инициативами, направленными на усиление международной солидарности против неравенства между развитыми и развивающимися странами в связи с пандемией, “вакцинным национализмом” и использованием вакцин. Наглядным примером тому являются Специальная сессия Генеральной Ассамблеи ООН, резолюции об обеспечении равного и универсального использования вакцин. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить все государства-члены, поддержавшие данные инициативы.

В знак солидарности Азербайджан в целях поддержки борьбы с коронавирусом непосредственно или через Всемирную организацию здравоохранения оказал финансовую и гуманитарную помощь почти 80 странам. Кроме того, мы пожертвовали вакцины 5 странам, и эта работа будет продолжена. В настоящее время мы находимся в процессе пожертвования 14 странам-участницам Движения неприсоединения примерно одного миллиона доз вакцин.

С целью проведения обмена опытом на постковидный период и формирования позиции Движения мы сейчас работаем над организацией очередного заседания высокого уровня государств-членов Движения неприсоединения.

Мы также являемся сторонниками учреждения Панели высокого уровня ООН по глобальному восстановлению после COVID-19, которая сможет подготовить конкретные рекомендации, связанные с глобальными мероприятиями. Надеемся, что вы и впредь будете поддерживать наши инициативы.