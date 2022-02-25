Президент Ильхам Алиев: Мы поддерживаем инициативы, служащие обеспечению равной доступности вакцин COVID-19 для всех стран

БАКУ/Trend/- Мы высоко оцениваем и поддерживаем Механизм COVAX, Предварительное рыночное обязательство COVAX, Форум предварительного рыночного обязательства COVAX и другие соответствующие конструктивные инициативы, служащие обеспечению равной, универсальной и своевременной доступности вакцин COVID-19 по приемлемым ценам для всех стран.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана, председатель Движения неприсоединения Ильхам Алиев в своем выступлении в видеоформате на организованных председателем Генеральной Ассамблеи ООН тематических обсуждениях высокого уровня на тему «Активизация усилий для универсальной вакцинации».

«Кроме того, учитывая то, что миротворцы ООН столкнулись со сложной ситуацией, мы приветствуем усилия стран, пожертвовавших вакцины против COVID-19 для миротворческих операций ООН.

Важно, чтобы все страны, международные организации и соответствующие партнеры в национальных и региональных правовых рамках взяли на себя обязательство, связанное с прозрачностью в вопросах производства, распределения и установления справедливых цен на вакцины. Столь же важно принятие странами безотлагательных мер, связанных с пресечением спекуляции, ненужного экспортного контроля и излишней заготовки, могущих препятствовать своевременной, равной и универсальной доступности вакцин против COVID-19 по приемлемым ценам»,- сказал глава государства.