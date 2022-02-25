Президент Ильхам Алиев: На сегодняшний день 68 процентов совершеннолетнего населения в Азербайджане получили обе дозы вакцины

БАКУ/Trend/ - Движение неприсоединения готово продолжить активные усилия по скорейшей ликвидации пандемии и усилению международной солидарности, которая создаст возможности для эффективного восстановительного процесса. В этом смысле наше Движение выступит с нацеленными на результат инициативами, связанными с нуждами восстановления в период пост-COVID-19.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана, председатель Движения неприсоединения Ильхам Алиев в своем выступлении в видеоформате на организованных председателем Генеральной Ассамблеи ООН тематических обсуждениях высокого уровня на тему «Активизация усилий для универсальной вакцинации».

«Уважаемые участники мероприятия, а сейчас я хочу выступить от имени моей страны. Азербайджан продолжает принимать действенные и адекватные меры по сохранению пандемии COVID-19 под контролем. Мы начали кампанию вакцинации в 2021 году. На сегодняшний день 68 процентов совершеннолетнего населения в стране получили обе дозы вакцины.

Для поддержки населения и субъектов предпринимательства, пострадавших от COVID, из государственного бюджета на этот год выделена финансовая помощь в размере 1,6 миллиарда долларов США»,- сказал глава государства.