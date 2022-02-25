Президент Ильхам Алиев: Азербайджан выступил с важными глобальными инициативами, направленными на усиление международной солидарности против неравенства в связи с пандемией

БАКУ/Trend/- Азербайджан выступил с важными глобальными инициативами, направленными на усиление международной солидарности против неравенства между развитыми и развивающимися странами в связи с пандемией, “вакцинным национализмом” и использованием вакцин.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана, председатель Движения неприсоединения Ильхам Алиев в своем выступлении в видеоформате на организованных председателем Генеральной Ассамблеи ООН тематических обсуждениях высокого уровня на тему «Активизация усилий для универсальной вакцинации».

«Наглядным примером тому являются Специальная сессия Генеральной Ассамблеи ООН, резолюции об обеспечении равного и универсального использования вакцин. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить все государства-члены, поддержавшие данные инициативы.

В знак солидарности Азербайджан в целях поддержки борьбы с коронавирусом непосредственно или через Всемирную организацию здравоохранения оказал финансовую и гуманитарную помощь почти 80 странам. Кроме того, мы пожертвовали вакцины 5 странам, и эта работа будет продолжена. В настоящее время мы находимся в процессе пожертвования 14 странам-участницам Движения неприсоединения примерно одного миллиона доз вакцин»,- сказал глава государства.