Граждане Азербайджана смогут выехать из Украины в Словакию - МИД (версия 2)

БАКУ /Trend/ - После Молдовы и Польши Словакия также будет принимать граждан Азербайджана, желающих выехать из Украины в связи со сложившейся ситуацией, сообщает Trend со ссылкой на МИД Азербайджана.

В МИД сообщили, что граждане Азербайджана, которым угрожает серьезная опасность, могут покинуть территорию Украины и отправиться в Словакию в следующем порядке.

- Граждане Азербайджанской Республики могут въезжать в Словацкую Республику через пограничные пункты между двумя странами Ужгород, Малые Сельменцы и Малый Березный (железнодорожные переезды Павлово, Чоп).

-Учитывая тот факт, что лица покидают территорию Республики Украина в связи с конфликтом, словацкая сторона не обязательно требует от них соблюдения визового режима. При этом наши граждане должны предъявить проездной документ (паспорт) на пограничном пункте пропуска.

Также сообщается, что словацкая сторона в связи со сложившейся гуманитарной ситуацией не будет требовать от граждан Азербайджана, желающих пересечь сухопутную границу, COVID-паспорта.

Граждане Азербайджана по поводу ситуации в Украине и эвакуации граждан могут обращаться в следующие официальные органы Словацкой Республики:

Министерство внутренних дел Словацкой Республики

Email: [email protected]

Телефон: +4212961050730, +421905607843

Министерство иностранных и европейских дел Словацкой Республики

Email: [email protected]

Телефон: +421259783080, +421918660332

По всем возникающим вопросам граждане могут связаться с посольством Азербайджанской Республики в Австрийской Республике, Словацкой Республике и Республике Словении по телефону +43 676 844 509 733 или по электронной почте [email protected].

Министерство иностранных дел еще раз обращается к гражданам Азербайджанской Республики, постоянно и временно проживающим в Украине, посещающим страну с туристическими или образовательными целями в связи с ситуацией в Украине, и советует им держаться подальше от районов, где есть вооруженные силы и объекты, оставаться дома или в безопасном месте, воздержаться от поездок.

"В связи с особыми случаями наши граждане могут обращаться в посольство Азербайджанской Республики в Киеве по телефону (+380 73) 5050000 и электронной почте [email protected], в Почетное консульство в Харькове - (+38057) 7000531 и [email protected].

В зависимости от развития ситуации, дополнительная информация будет предоставлена посольством Азербайджанской Республики в Украине", - говорится в сообщении МИД Азербайджана.