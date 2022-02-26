МИД Азербайджана распространил заявление в связи с 30-й годовщиной Ходжалинского геноцида (Дополнено)

Политика 26 февраля 2022 09:47 (UTC+04:00)

Первая версия опубликована в 09:13

БАКУ /Trend/ - Министерство иностранных дел Азербайджана распространило заявление в связи с 30-й годовщиной Ходжалинского геноцида, сообщает Trend со ссылкой на внешнеполитическое ведомство.

В заявлении отмечается, что одним из тягчайших преступлений, совершенных против мирного населения Азербайджана за десятилетия армянской агрессии, и самой трагической страницей первой Карабахской войны стало разрушение города Ходжалы и совершенный против его жителей геноцид.

"В городе Ходжалы в Карабахском регионе Азербайджана до начала конфликта проживало более семи тысяч человек.

В октябре 1991 года город был полностью осажден вооруженными силами Армении. В ночь с 25 на 26 февраля 1992 года после массированных артиллерийских обстрелов армянские вооруженные силы при поддержке 366-го мотострелкового полка советской армии, большую часть военнослужащих которого составляли армяне, захватили Ходжалы. Оккупанты разрушили Ходжалы и с особой жестокостью учинили геноцид против мирного населения.

Из города были изгнаны 5 379 жителей. Кроме того, было убито 613 человек, 487 человек из числа мирного населения в результате полученных пулевых ранений стали инвалидами. Были убиты 106 женщин, 63 ребенка, 70 стариков. Полностью уничтожены восемь семей, 25 детей потеряли обоих родителей, 130 - одного. В ночь трагедии были взяты в заложники 1 275 человек из числа мирного населения, о судьбе 150 из них до сих пор ничего не известно", - говорится в заявлении.

В заявлении отмечается, что убийство мирных жителей Ходжалы стало следствием политики этнической ненависти и расовой дискриминации в отношении азербайджанцев, проводимой в Армении на государственном уровне.

"Это привело к убийству невинных людей только из-за их этнической принадлежности. Преступления, совершенные в Ходжалы, были частью проводимой Арменией политики систематического насилия в отношении азербайджанцев.

Ходжалинская резня и другие преступления, совершенные Арменией в ходе агрессии против Азербайджана Республики, включая военные преступления, преступления против человечности и геноцид, являются серьезными нарушениями прав человека и международного гуманитарного права. К ним относятся нарушения Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него, Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания, Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации и других международных конвенций.

В настоящее время национальные законодательные органы 17 стран, 24 штатов США, Организация исламского сотрудничества и Организация тюркских государств приняли многочисленные резолюции и постановления, осуждающие резню мирного населения в Ходжалы и расценивающие ее как геноцид и преступление против человечности.

В своем решении от 22 апреля 2010 года Европейский суд по правам человека расценил поведение виновных в зверствах в Ходжалы как военные преступления или особо тяжкие действия, приравненные к преступлениям против человечности.

В соответствии с международным правом государства обязаны расследовать такие преступления, как зверства, совершенные армянскими вооруженными силами в Ходжалы, и судить преступников. Однако до настоящего времени ни один из виновных в преступлениях, совершенных в Ходжалы, не был привлечен Арменией к ответственности", - говорится в заявлении.

В заявлении также отмечается, что в интервью британскому журналисту Томасу де Ваалу тогдашний министр обороны Армении и бывший президент Серж Саргсян, признавший свою вину, сказал: "До Ходжалы азербайджанцы думали, что армяне не способны поднять руку на гражданское население. Мы разрушили этот стереотип" (Томас де Ваал, "Карабах: Армения и Азербайджан на пути к миру и войне" (Нью-Йорк и Лондон, Издательство Нью-Йоркского университета, 2003, стр. 172).

"В ходе военных операций, проведенных Арменией с 27 сентября по 10 ноября 2020 года, эта страна целенаправленно делала своими мишенями мирных жителей Азербайджана. Армения, преднамеренно нанося удары по гражданскому населению и гражданской инфраструктуре таких азербайджанских городов, как Гянджа, Барда и Тертер, находящихся вдали от линии фронта, где велись боевые действия, прибегла к той же террористической тактике, что и в 1992 году. На этот раз Армения, используя современные виды бронетехники, ракеты и кассетные боеприпасы, в очередной раз незаконно нацелилась и убивала мирных жителей Азербайджана.

Азербайджанская Республика считает, что продолжающиеся меры, принимаемые на национальном уровне и в рамках действующего международного права, послужат прекращению безнаказанности и привлечению к суду лиц, ответственных за тяжкие преступления, совершенные в период агрессии Армении против Азербайджана", - отметили в МИД.

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
В Туркменистане назван плановый показатель производства коконов шелкопряда
В Туркменистане назван плановый показатель производства коконов шелкопряда
Турция в разы сократила импорт нефти из Туркменистана
Турция в разы сократила импорт нефти из Туркменистана
Туркменский консорциум объявил тендер на приобретение датчиков
Туркменский консорциум объявил тендер на приобретение датчиков
Loading Bars
Day.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева принимают участие в общенациональном шествии в связи с 30-й годовщиной Ходжалинского геноцида Политика 10:09
В Туркменистане назван плановый показатель производства коконов шелкопряда Бизнес 10:08
Алибаба Мамедов будет похоронен на I Аллее почетного захоронения Социум 09:59
Бой за Васильков завершился победой ВСУ Европа 09:58
Товарооборот между Грузией и Казахстаном вырос в разы за год Грузия 09:54
В Казахстане отмечено снижение валовых международных резервов Казахстан 09:51
В Узбекистане утверждены национальные цели и задачи в области устойчивого развития Узбекистан 09:45
Байден издал меморандум о предоставлении Украине немедленной военной помощи США 09:44
Азербайджанская нефть подешевела Финансы 09:40
Турция в разы сократила импорт нефти из Туркменистана Энергетика 09:22
Yelo Bank получил 3 награды Экономика 09:16
Пакистан поддержал инициативу «Ходжалы: Признай ради примирения» (ФОТО) Политика 09:15
Туркменский консорциум объявил тендер на приобретение датчиков Тендеры 09:15
МИД Азербайджана распространил заявление в связи с 30-й годовщиной Ходжалинского геноцида Политика 09:13
Иран и Ирак расширят сотрудничество в сфере энергетики Иран 08:44
С 1 марта в Грузии начнут отпускать медикаменты по электронным рецептам Грузия 08:21
455 человек заболели коронавирусом в Казахстане за сутки Казахстан 08:02
ЕС ввел санкции против 64 ключевых структур России Европа 07:57
Белый дом запросил у Конгресса $6,4 млрд для Украины США 07:25
Свыше 70 тыс. новых случаев заражения коронавирусом выявлено в Турции Турция 06:48
Власти Индонезии планируют с середины марта отменить карантин для прибывающих из-за рубежа Другие страны 06:17
ЕС приостановил с 28 февраля действие соглашения об упрощении визового режима с Россией Европа 05:43
Генсек ООН назначил кризисного координатора в Украине В мире 05:11
Россия заблокировала проект резолюции в Совбезе ООН по Украине В мире 04:37
ЕС ввел санкции против Путина, Медведева, Мишустина, Лаврова Европа 04:05
США ввели санкции против Путина, Лаврова, Шойгу и Герасимова США 03:33
Премьер Канады сообщил о решении ввести санкции против президента и главы МИД РФ Другие страны 02:48
Зеленский обратился к президенту Израиля с просьбой стать посредником в переговорах с РФ Другие страны 02:23
Турция начала процесс эвакуации своих граждан из Украины наземным путем - Чавушоглу Турция 01:41
Президент Турции принял участие в онлайн-саммите НАТО Турция 01:06
США введут санкции против президента и главы МИД РФ США 01:03
Великобритания ввела санкции в отношении президента и главы МИД РФ Европа 00:51
SpaceX запустила на орбиту 50 новых интернет-спутников Starlink В мире 00:38
Первый вице-президент Мехрибан Алиева: Светлая память всем невинным жертвам Ходжалинского геноцида (ФОТО) Политика 00:07
Трагедия XX века: минуло 30 лет со дня Ходжалинского геноцида Политика 00:01
Граждане Азербайджана смогут выехать из Украины в Словакию - МИД Политика 25 февраля 23:48
UNIDO оказывает поддержку малым и средним предприятиям Грузии (Эксклюзив) Грузия 25 февраля 23:46
Международный фонд сельхозразвития продолжает поддерживать аграрный сектор Грузии (Эксклюзив) Грузия 25 февраля 23:39
В Службе ASAN рассказали об интересе других стран к этой модели оказания госуслуг Экономика 25 февраля 23:34
Армянский военный достал из кармана чайную ложку и сказал, что ею выкалывали глаза азербайджанцам - Реза Дегати (Интервью) (ФОТО/ВИДЕО) Политика 25 февраля 23:31
Великобритания введет персональные санкции против президента и главы МИД России Европа 25 февраля 23:29
Скончался прославленный исполнитель мугама Алибаба Мамедов Социум 25 февраля 23:21
S&P о влиянии снижения таможенных пошлин на позиции АО «UzAuto Motors» Узбекистан 25 февраля 23:02
Пространство Современного Искусства YARAT представило в ARTIM коллективную выставку Postponed (ФОТО) Культура 25 февраля 23:00
В Баку пройдет вечер музыки с удивительным инструментом Культура 25 февраля 22:52
Глава дипломатии ЕС подтвердил введение санкций против Путина и Лаврова Европа 25 февраля 22:50
Авиакомпания Turkish Airlines отменила все рейсы в Украину Турция 25 февраля 22:28
Азербайджанские келагаи представлены на платформах Amazon и eBay (ФОТО) Экономика 25 февраля 22:24
Минобороны Азербайджана объявило прием на сверхсрочную действительную военную службу Общество 25 февраля 22:12
Данные 76 тыс. лиц внесены в портал посредством подсистемы "Zəfər" - минобороны Азербайджана Политика 25 февраля 22:02
В НАТО пообещали продолжать "политическую и практическую поддержку" Украины В мире 25 февраля 22:01
ЕС принял второй пакет санкций против России Европа 25 февраля 21:54
Россия не примет участие в конкурсе "Евровидение-2022" В мире 25 февраля 21:51
Азербайджан интенсивными темпами восстанавливает Карабах - французский фотограф Политика 25 февраля 21:49
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан выступил с важными глобальными инициативами, направленными на усиление международной солидарности против неравенства в связи с пандемией Политика 25 февраля 21:43
Подписан Протокол 5-го заседания азербайджано-египетской межправкомиссии по экономическому сотрудничеству (ФОТО) Экономика 25 февраля 21:41
Президент Ильхам Алиев: На сегодняшний день 68 процентов совершеннолетнего населения в Азербайджане получили обе дозы вакцины Политика 25 февраля 21:38
Президент Ильхам Алиев: Мы поддерживаем инициативы, служащие обеспечению равной доступности вакцин COVID-19 для всех стран Политика 25 февраля 21:33
Обсуждены перспективы развития отношений между Азербайджаном и Египтом Политика 25 февраля 21:32
Президент Ильхам Алиев: Такая глобальная чрезвычайная ситуация, как пандемия COVID-19, требует глобального подхода Политика 25 февраля 21:27
На официальной странице Президента Ильхама Алиева в Facebook размещена публикация в связи с 30-летием Ходжалинского геноцида (ФОТО) Политика 25 февраля 21:19
В этом году в Шуше состоится международный велосипедный турнир Общество 25 февраля 21:10
В мае в городе Шуша состоится Международный фольклорный фестиваль "Харыбюльбюль" Общество 25 февраля 20:51
Представлено выступление в видеоформате Президента Азербайджана, председателя Движения неприсоединения Ильхама Алиева на организованных председателем Генеральной Ассамблеи ООН тематических обсуждениях высокого уровня (ВИДЕО) Политика 25 февраля 20:45
В Азербайджане будет снят документальный фильм ”Шуша - 270 лет" Общество 25 февраля 20:44
В Азербайджане утвержден План мероприятий в связи с "Годом города Шуша" Политика 25 февраля 20:42
Отменен рейс Buta Airways из Баку в Киев на 28 февраля Общество 25 февраля 20:25
Россия исключена из Совета Европы Россия 25 февраля 20:00
Турция сократила поставки судового топлива в Грузию Энергетика 25 февраля 19:57
Глава МИД Азербайджана обсудил ситуацию в Украине с советником Госдепартамента США Политика 25 февраля 19:51
Делегация минобороны Азербайджана посетила Турцию (ФОТО) Политика 25 февраля 19:44
В Баку и на Абшероне в связи с праздником Новруз будут организованы продовольственные ярмарки Общество 25 февраля 19:36
Азербайджанский Rabitabank получил награду Ассоциации банков в пяти номинациях Финансы 25 февраля 19:16
Агентство Азербайджана по разминированию и посольство Франции подписали декларацию о намерениях Политика 25 февраля 19:12
Московская декларация позволит укрепить трехстороннее взаимодействие между Арменией, Азербайджаном и Россией – Захарова Политика 25 февраля 19:07
Декларация о союзническом взаимодействии между Азербайджаном и Россией направлена на укрепление региональной безопасности – Захарова Политика 25 февраля 18:55
Совет Европы рассмотрит вопрос исключения России из организации Россия 25 февраля 18:52
Турция готова оказать гуманитарную помощь Украине - Хулуси Акар Турция 25 февраля 18:50
В Баку появилась итальянская мафия с Доном Корлеоне. Чем помог крестный отец? (ФОТО) Интересное 25 февраля 18:45
В Азербайджане расширяется пакет услуг по ОМС Общество 25 февраля 18:44
Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане Общество 25 февраля 18:38
В Азербайджане выявлены еще 1 210 случаев заражения коронавирусом, вылечился 3 851 человек Общество 25 февраля 18:37
Вусал Гулиев назначен завсектором отдела Администрации Президента Азербайджана по работе с НПО и коммуникации Политика 25 февраля 18:28
ГЭЦ Азербайджана об изменениях, связанных с подгруппами в III группе специальностей Общество 25 февраля 18:10
Отключение от SWIFT не вошло в список санкций против России Европа 25 февраля 18:06
Какие депозиты допускаются к Программе защиты тенговых вкладов – Нацбанк Казахстана Казахстан 25 февраля 17:59
Обязательства коммерческих банков Грузии незначительно сократились за год Грузия 25 февраля 17:57
Премьер Израиля в разговоре с Зеленским предложил Украине гуманитарную помощь Израиль 25 февраля 17:48
Путин готов отправить делегацию в Минск на переговоры с Украиной Европа 25 февраля 17:40
Памяти патриарха азербайджанского телевидения Арифа Газиева: Были времена, когда я ходил в школу босым (ФОТО) Социум 25 февраля 17:31
Российская бронетехника двинулась в сторону Киева и Нежина - мэр Чернигова Россия 25 февраля 17:26
Азербайджанский Expressbank награжден за проекты в 2021 году Финансы 25 февраля 17:25
Подписан меморандум о сотрудничестве МСБ Азербайджана и Египта (ФОТО) Бизнес 25 февраля 17:22
Банковские вклады населения в Азербайджане возросли за год Финансы 25 февраля 17:19
Кыргызстан попросил миграционную службу Таджикистана при проверке кыргызстанцев не нарушать их права Кыргызстан 25 февраля 17:17
Афганистан представил Туркменистану план обеспечения безопасности ТАПИ Транспорт 25 февраля 17:15
Посольство Ирана в Азербайджане поделилось публикацией в связи с Ходжалинским геноцидом Политика 25 февраля 17:15
Минобороны РФ заявило о блокировании Киева с запада Россия 25 февраля 17:08
Туркменистан значительно увеличил товарооборот с ЕС Бизнес 25 февраля 17:08
Узбекистан обнародовал товарооборот с Азербайджаном по итогам января 2022 г. Узбекистан 25 февраля 17:04
Все новости