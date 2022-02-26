МИД Азербайджана распространил заявление в связи с 30-й годовщиной Ходжалинского геноцида (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Министерство иностранных дел Азербайджана распространило заявление в связи с 30-й годовщиной Ходжалинского геноцида, сообщает Trend со ссылкой на внешнеполитическое ведомство.

В заявлении отмечается, что одним из тягчайших преступлений, совершенных против мирного населения Азербайджана за десятилетия армянской агрессии, и самой трагической страницей первой Карабахской войны стало разрушение города Ходжалы и совершенный против его жителей геноцид.

"В городе Ходжалы в Карабахском регионе Азербайджана до начала конфликта проживало более семи тысяч человек.

В октябре 1991 года город был полностью осажден вооруженными силами Армении. В ночь с 25 на 26 февраля 1992 года после массированных артиллерийских обстрелов армянские вооруженные силы при поддержке 366-го мотострелкового полка советской армии, большую часть военнослужащих которого составляли армяне, захватили Ходжалы. Оккупанты разрушили Ходжалы и с особой жестокостью учинили геноцид против мирного населения.

Из города были изгнаны 5 379 жителей. Кроме того, было убито 613 человек, 487 человек из числа мирного населения в результате полученных пулевых ранений стали инвалидами. Были убиты 106 женщин, 63 ребенка, 70 стариков. Полностью уничтожены восемь семей, 25 детей потеряли обоих родителей, 130 - одного. В ночь трагедии были взяты в заложники 1 275 человек из числа мирного населения, о судьбе 150 из них до сих пор ничего не известно", - говорится в заявлении.

В заявлении отмечается, что убийство мирных жителей Ходжалы стало следствием политики этнической ненависти и расовой дискриминации в отношении азербайджанцев, проводимой в Армении на государственном уровне.

"Это привело к убийству невинных людей только из-за их этнической принадлежности. Преступления, совершенные в Ходжалы, были частью проводимой Арменией политики систематического насилия в отношении азербайджанцев.

Ходжалинская резня и другие преступления, совершенные Арменией в ходе агрессии против Азербайджана Республики, включая военные преступления, преступления против человечности и геноцид, являются серьезными нарушениями прав человека и международного гуманитарного права. К ним относятся нарушения Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него, Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания, Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации и других международных конвенций.

В настоящее время национальные законодательные органы 17 стран, 24 штатов США, Организация исламского сотрудничества и Организация тюркских государств приняли многочисленные резолюции и постановления, осуждающие резню мирного населения в Ходжалы и расценивающие ее как геноцид и преступление против человечности.

В своем решении от 22 апреля 2010 года Европейский суд по правам человека расценил поведение виновных в зверствах в Ходжалы как военные преступления или особо тяжкие действия, приравненные к преступлениям против человечности.

В соответствии с международным правом государства обязаны расследовать такие преступления, как зверства, совершенные армянскими вооруженными силами в Ходжалы, и судить преступников. Однако до настоящего времени ни один из виновных в преступлениях, совершенных в Ходжалы, не был привлечен Арменией к ответственности", - говорится в заявлении.

В заявлении также отмечается, что в интервью британскому журналисту Томасу де Ваалу тогдашний министр обороны Армении и бывший президент Серж Саргсян, признавший свою вину, сказал: "До Ходжалы азербайджанцы думали, что армяне не способны поднять руку на гражданское население. Мы разрушили этот стереотип" (Томас де Ваал, "Карабах: Армения и Азербайджан на пути к миру и войне" (Нью-Йорк и Лондон, Издательство Нью-Йоркского университета, 2003, стр. 172).

"В ходе военных операций, проведенных Арменией с 27 сентября по 10 ноября 2020 года, эта страна целенаправленно делала своими мишенями мирных жителей Азербайджана. Армения, преднамеренно нанося удары по гражданскому населению и гражданской инфраструктуре таких азербайджанских городов, как Гянджа, Барда и Тертер, находящихся вдали от линии фронта, где велись боевые действия, прибегла к той же террористической тактике, что и в 1992 году. На этот раз Армения, используя современные виды бронетехники, ракеты и кассетные боеприпасы, в очередной раз незаконно нацелилась и убивала мирных жителей Азербайджана.

Азербайджанская Республика считает, что продолжающиеся меры, принимаемые на национальном уровне и в рамках действующего международного права, послужат прекращению безнаказанности и привлечению к суду лиц, ответственных за тяжкие преступления, совершенные в период агрессии Армении против Азербайджана", - отметили в МИД.