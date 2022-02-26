В центральной мечети Индонезии состоялось еще одно мероприятие о Ходжалы (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Вчера в зале Буя Хамка центральной мечети Джакарты Аль-Азхар при организации Евразийского Регионального Центра Молодежного Форума Организации Исламского Сотрудничества (ЕРЦ Молодежного Форума ОИС) и в партнерстве с Национальном Советом Молодежи Индонезии и Молодежного Форума ОИС, а также при поддержке посольства Азербайджана в Индонезии, состоялось очередное мероприятие, посвященное памяти жертвам Ходжалинской трагедии. Сначала участниками был совершен намаз, а также выпущены в небо шары в честь памяти трагедии.

Затем на церемонии открытия мероприятия выступили проректор Университета Аль-Азхар Аде Джамал, вице-президент Молодежного Форума ОИС и председатель Национального Совета Молодежи Тантан Тофиг Лубис, которые рассказали о массовой резне, совершенной армянскими вооруженными силами в феврале 1992 года, а также о поддержке со стороны Индонезии праведному делу Азербайджана по освобождению оккупированных земель, в частности, отметили важность распространения истины об этой трагедии в мире.

Выступившие на мероприятии посол Азербайджана в Индонезии Джалал Мирзаев, председатель комиссии Палаты Представителей по Межпарламентскому Сотрудничеству Индонезии Фадли Зон, председатель 1-ой комиссии этой Палаты Хельми Фасал Заини, профессор Университета Аль-Азхар Индонезии Хуснан бей Фанани и председатель комитета по Медунарожным Отношениям и Сотрудничеству Маджилису Улама (Совет Ученых) Бунян Саптомо рассказали о важности кампании «Справедливость Ходжалам», а также об инициативе «Ходжалы: признай ради примирения», выдвинутой заместителем директора Музея Сребреницы Амрой Бегич в Вене, которая преследует цель признание нынешним армянским руководством Ходжалинской этой трагедии и ныне проводится как кампания ЕРЦ Молодежным Форумом ОИС.

В конце мероприятия председатель Молодежного Форума ОИС Индонезии Астрид Надя Нагзия выступила презентацией о кампании «Справедливость Ходжалам» и пригласила участников присоединиться к онлайн кампании.