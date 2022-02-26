Турция продолжает шаги по мирному урегулированию между Украиной и Россией – посол
БАКУ /Trend/ - К сожалению, посредническая миссия Турции по урегулированию между Украиной и Россией пока не дала результатов.
Как сообщает Trend, об этом сказал журналистам посол Турции в Азербайджане Джахит Багчи.
По его словам, несмотря на это, Турция продолжает предпринимать усилия в этом направлении.
«Турция продолжает предпринимать усилия по мирному решению этого вопроса в рамках международных организаций, в том числе НАТО.
Наши усилия направлены на обеспечение прекращения огня и начала переговоров в дипломатической плоскости», - сказал Багчи.
(Автор: Самир Али. Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)
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