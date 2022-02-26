Мировое сообщество должно приложить усилия, чтобы события, подобные Ходжалинской трагедии, не повторились в будущем - посольство Казахстана

БАКУ /Trend/ - Мировое сообщество должно приложить все усилия для того, чтобы события, подобные Ходжалинской трагедии, не повторились в будущем.

Как передает в субботу Trend, об этом говорится в заявлении посольства Казахстана в Азербайджане.

"Посольство Казахстана выражает братскому народу Азербайджана искренние соболезнования по случаю 30-й годовщины Ходжалинской трагедии", - говорится в заявлении.

"Разделяем скорбь и боль азербайджанского народа, с уважением чтим светлую память погибших. Мировое сообщество должно приложить все усилия для того, чтобы события, подобные Ходжалинской трагедии, не повторились в будущем", - отмечается в заявлении дипмиссии.

25-26 февраля 1992 года армянскими военными формированиями при поддержке расквартированного в Ханкенди 366-го мотострелкового полка в отношении населения города Ходжалы был осуществлен акт геноцида. В результате кровавой расправы над мирными жителями было убито 613 человек, 487 человек из числа мирного населения в результате полученных пулевых ранений стали инвалидами. Были убиты 106 женщин, 63 ребенка, 70 стариков. Полностью уничтожены восемь семей, 25 детей потеряли обоих родителей, 130 - одного. В ночь трагедии были взяты в заложники 1275 человек из числа мирного населения, о судьбе 150 из них до сих пор ничего не известно.