Случившееся в Ходжалы стало наиболее крупным и жестоким массовым кровопролитием за время первой войны в Карабахе - "Независимая газета"

Политика 26 февраля 2022 13:10 (UTC+04:00)
Случившееся в Ходжалы стало наиболее крупным и жестоким массовым кровопролитием за время первой войны в Карабахе - "Независимая газета"

БАКУ /Trend/ - Каждый год 26 февраля в разных странах мира вспоминают трагедию города Ходжалы, случившуюся в 1992 году во время первой войны в Карабахе. Как сообщает Trend, об этом говорится в статье, опубликованной в "Независимой газете".

"Тогда армянские силы взяли этот азербайджанский населенный пункт штурмом, и результатом операции стала гибель нескольких сотен мирных жителей, пытавшихся спастись. О тех трагических событиях написано немало книг, сняты фильмы, однако все это не позволяет сказать, что кровавая история осталась в прошлом и пережита. Трагедию Ходжалы, случившуюся во время штурма этого города в ходе первой войны в Карабахе, помнят спустя 30 лет. Тогда город, который имел стратегическое значение для обороны азербайджанской армии, после длившейся несколько дней артподготовки 26 февраля взяли штурмом армянские силы. В Ходжалы до последнего дня оставались мирные жители, часть которых постаралась покинуть опасное место, однако все завершилось трагедией. После начала штурма жители Ходжалы попытались покинуть город, направившись в сторону Агдама, но по дороге были неоднократно атакованы", - говорится в материале.

В статье отмечается, что женщины, старики и дети несколько раз попадали под обстрел, а также подверглись немотивированным нападениям.

"Кроме тех, кто оказался убит из разных видов оружия, десятки мирных жителей (главным образом, женщины и дети) погибли от переохлаждения в лесах. Также, как сообщали представители Азербайджана, более тысячи горожан попали в плен. По подсчетам экспертов, в течение четырех дней после штурма Ходжалы только в Агдам было вывезено около 200 тел, всего же в ходе Ходжалинской трагедии оказались убиты 613 человек. Среди убитых - 63 ребенка, 106 женщин, 70 пожилых людей и стариков. В плену оказались еще большее количество людей, и о судьбе 150 из них до сих пор ничего не известно. Как можно понять по показаниям свидетелей, мирных жителей специально захватывали для последующего обмена, то есть использовали как заложников. Случившееся стало наиболее крупным и жестоким массовым кровопролитием за время первой войны в Карабахе. Происходившее у Ходжалы довольно четко описано в отчетах международных правозащитных организаций, таких как Human Rights Watch, "Мемориал" (в России включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента). О происходившем рассказали в своих откровенных и чрезвычайно шокирующих книгах Томас де Ваал ("Черный сад") и Юрий Романов ("Я снимаю войну"). Об ужасном событии сообщали СМИ разных стран. "Когда мы подлетели к заснеженным холмам Нагорного Карабаха, мы увидели трупы, лежащие по всей местности. Совершенно очевидно, это были беженцы, расстрелянные во время попытки спастись", - описывал увиденное британский журналист Анатоль Левен. Самое страшное, что очевидцы отмечали на телах погибших следы глумления, раны и увечья, которые появились не в результате случайных попаданий пуль и осколков, а были нанесены специально. Мирные жители, в том числе старики и дети, стали жертвами бессмысленного неистовства, которое невозможно оправдать даже ожесточением военных", - пишет издание.

Как отмечается, без признания факта преступления путь к миру будет очень долгим, а забвение трагедии опасно тем, что она может повториться опять.

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