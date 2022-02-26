Более 200 граждан Азербайджана обратились для эвакуации из Украины - госкомитет

БАКУ /Trend/ - Государственный комитет Азербайджана по работе с диаспорой находится в тесном контакте с диаспорскими организациями и их активистами в Украине в связи с ситуацией в этой стране, сообщили Trend в госкомитете.

По его данным, более 200 граждан Азербайджана в Украине обратились в оперативный штаб Рады азербайджанцев Украины с просьбой об эвакуации. Среди них есть и азербайджанские студенты, обучающиеся в украинских вузах.

Планируется доставка обратившихся через приграничные с Украиной страны в Азербайджан. Госкомитет ведет работу по согласованию с соответствующими государственными органами Азербайджана эвакуации наших соотечественников из Украины, говорится в сообщении.

В случае возникновения каких-либо проблем наши соотечественники могут обращаться в работающий круглосуточно оперативный штаб Рады азербайджанцев Украины по телефону +380 97 070 0085 и электронной почте [email protected], отмечается в информации.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)