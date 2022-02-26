Согласно международному праву, виновные в Ходжалинском геноциде должны быть преданы суду и наказаны - Кенуль Нуруллаева

БАКУ /Trend/ - За последние 200 лет азербайджанский народ постоянно страдал от политики геноцида армянских шовинистов. Подобно геноцидам в Руанде, Сребренице и Бабьем Яре, трагедии в Гарадаглы, Агдабане, Башлыбеле и Ходжалы являются величайшими преступлениями против человечества. Как сообщает Trend, об этом сказала депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Кенуль Нуруллаева.

"По нормам международного права виновные в геноциде должны быть преданы суду и наказаны. Это требование отражено и в Конвенции ООН о предупреждении преступления геноцида. До сих пор нормы международного права применялись к преступлениям геноцида. Во время геноцида в Руанде хуту убили более 800 тысяч тутси. Общее число жертв составило 20 процентов населения страны. Во время гражданской войны 1991-1995 годов в Югославии сербская армия убила 8300 боснийских мусульман в Сребренице. В 2007 году Международный трибунал признал события в Сребренице актом геноцида", - сказала она.

Как отметила депутат, в Армении же преступление геноцида поддерживается на государственном уровне.

"Армения грубо нарушила международные конвенции и соглашения, участником которых она является. Армения совершила такие тяжкие преступления, как кровавый геноцид в Гарадаглы, Агдабане, Башлибеле, Баллыгая, а также Ходжалы. Как говорил один из свидетелей геноцида в Ходжалы, офицер 366-го мотострелкового полка, ненависть человека к человеку здесь переходила все границы. Многие международно-правовые документы, в том числе соответствующая Конвенция ООН о преступлении геноцида, а также указ Президента 1998 года о геноциде азербайджанцев, служат основанием для признания Ходжалинского геноцида, совершенного армянами против азербайджанцев, международным преступлением. В то же время факты, показания живых свидетелей, фото и видеоматериалы подтверждают Ходжалинскую трагедию как геноцид. Неслучайно парламенты ряда стран, в том числе более 20 штатов США, признали Ходжалинскую трагедию геноцидом. Принятые на международном уровне документы по Ходжалинской трагедии носят характер политической оценки. Эти документы имеют важное значение с точки зрения признания мировым сообществом истинного лица армянских преступников, передачи правды о трагедии будущим поколениям", - сказала Нуруллаева.

Депутат подчеркнула, что в ходе 44-дневной Отечественной войны Азербайджан отомстил за жертв Ходжалы.

"Хотя не все участники и организаторы этого геноцида против азербайджанского народа получили должное наказание, ходжалинским палачам рано или поздно придется предстать перед судом", - заключила депутат Милли Меджлиса.