Ходжалинская трагедия — одна из самых страшных страниц в истории азербайджанского народа - российское издание

БАКУ /Trend/ - Ходжалинская трагедия - одна из самых страшных страниц в истории азербайджанского народа. Как сообщает Trend, об этом говорится в статье, опубликованной Lenta.ru.

"В ночь с 25 на 26 февраля 1992 года армянские вооруженные формирования при участии бронетехники и военнослужащих 366-го гвардейского мотострелкового полка бывшего СССР, дислоцированного тогда в Ханкенди, захватили азербайджанский город Ходжалы. При штурме погибли более 600 жителей. И даже спустя 30 лет виновные так и не понесли наказания. События в Ходжалы называют самым кровавым и жестоким эпизодом войны в Карабахе. По официальным данным, погибли 613 человек, включая 63 детей, 106 женщин и 70 стариков. Полностью погибли 8 семей, круглыми сиротами остались 25 детей. 130 детей потеряли одного из родителей. 1 275 человек были взяты в плен или в заложники. Из пленных о судьбе 150 человек, в том числе 68 женщин и 26 детей, до сих пор ничего не известно", - говорится в материале.

Как отмечается, представители международной организации Human Rights Watch/Helsinki в отчете "Семь лет конфликта в Нагорном Карабахе" писали, что с юридической точки зрения присутствие вооруженных сил Армении на территории Азербайджана делает Армению стороной конфликта, и этот конфликт квалифицируется как международный вооруженный конфликт между правительствами Армении и Азербайджана.

"В феврале 2005 года представитель штата Индиана в Конгрессе США, член Комитета по международным отношениям Дэн Бартон, выступая в Палате представителей, призвал Конгресс признать Ходжалинскую тpагедию геноцидом. "До февраля 1992 года Ходжалы был небольшим городом в Азербайджане. Сегодня его не существует. Слово "Ходжалы" превратилось для всех азербайджанцев и населения региона в символ горя, скорби и жестокости", - сказал Бартон. События тех дней сегодня вспоминают по всему миру. Мэры городов Фейетвилл, Дарем и Апекс в американском штате Северная Каролина объявили 26 февраля Днем памяти жертв Ходжалинской трагедии. Месяц назад Азербайджан поднял в ООН вопрос о безнаказанности виновников Ходжалинского геноцида, а азербайджанский МИД призвал Ереван сознаться в своих преступлениях, чтобы они не повторялись в будущем", - говорится в материале.