Госкомитет Азербайджана обратился к соотечественникам, проживающим вблизи границ Украины с Польшей и Словакией

БАКУ /Trend/ - Государственный комитет по работе с диаспорой Азербайджана обратился к соотечественникам, постоянно или временно проживающим в Украине и желающим в связи с ситуацией в стране эвакуироваться в Азербайджан, передает в субботу Trend.

В обращении говорится, что азербайджанцы, проживающие вблизи границ Украины с Польшей и Словакией, для эвакуации могут обратиться к активисту диаспоры Махмуду Гурбанову по телефонам: +48 795 759 534, +380 67 768 9272, +380 66 635 6155 и +380 67 738 1592.

Госкомитет работает в координации с соответствующими государственными органами Азербайджана по эвакуации соотечественников из Украины.

По данным министерства иностранных дел Азербайджана, ни Польша, ни Словакия не будут требовать обязательного соблюдения визовых требований гражданами Азербайджана, а также паспорт COVID-19 и отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19.

Госкомитет отмечает, что в случае возникновения каких-либо проблем соотечественники, проживающие в Украине, особенно в зонах напряженности, могут обращаться в оперативный штаб, созданный в Раде азербайджанцев Украины, по телефону: +380 97 070 0085 и электронной почте [email protected]

В целях оказания всемерной моральной и информационной поддержки соотечественникам круглосуточно работает оперативный штаб.