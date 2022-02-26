За последние двое суток из Украины в Молдову переправились около 500, в Польшу 190 азербайджанских граждан – МИД

БАКУ /Trend/ - В течение двух дней около 500 азербайджанских граждан въехали на территорию Молдовы через пограничные пункты Окница и Паланка в Украине, 50 из них вернулись в Азербайджан воздушным транспортом через территорию Румынии.

Как сообщили Trend в пресс-службе МИД, еще 190 наших граждан пересекли границу Украины с Польшей наземным путем.

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