Румыния готова принять граждан Азербайджана, желающих покинуть Украину – МИД

Политика 27 февраля 2022 00:05 (UTC+04:00)
Румыния готова принять граждан Азербайджана, желающих покинуть Украину – МИД

БАКУ /Trend/ - Румыния готова принять граждан Азербайджанской Республики, желающих покинуть Украину, передает Trend со ссылкой на пресс-службу МИД.

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