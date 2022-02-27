Граждане Азербайджана, выезжающие из Украины, могут транзитом въехать в Турцию – МИД (версия 2)

БАКУ /Trend/ - В связи с ситуацией в Украине граждане Азербайджана, выехавшие из страны путем пересечения границы в соседние страны, могут въехать в Турцию наземным путем транзитом через территорию Болгарии.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на МИД Азербайджана.

В министерстве сообщили, что граждане Азербайджана, выехавшие из Украины путем пересечения сухопутной границы в соседние страны, могут отправиться в Республику Болгария через все пункты пропуска между Румынией и Болгарией, а оттуда, въехав на территорию Турецкой Республики, отправиться в Азербайджан.

"Принимая во внимание тот факт, что граждане Азербайджанской Республики покинули территорию Республики Украина в связи с конфликтом, болгарская сторона временно отменила визовый режим для транзита через территорию страны. В тоже время наши граждане должны предъявить проездной документ (паспорт или свидетельство на возвращение) на пограничном пункте пропуска", - отметили в министерстве.

В МИД также заявили, что в связи с гуманитарной ситуацией болгарская сторона не будет в обязательном порядке требовать COVID-паспорт и отрицательный ПЦР-тест на COVID-19 от граждан Азербайджанской Республики, желающих пересечь сухопутную границу.

По возникшим вопросам граждане Азербайджана могут обращаться в следующие официальные органы:

Посольство Азербайджана в Румынии:

Телефон: +407 487 77744, +407 409 90079

Email: [email protected]

Посольство Азербайджана в Болгарии:

Телефон: +359895002732

Email: [email protected]

Посольство Азербайджана в Турции (город Анкара):

Телефон: +905550310007

Email: [email protected]

Генеральное консульство Азербайджана в турецком город Стамбул:

Телефон: +905441040111

Email: [email protected]

"Как известно, согласно предоставленным нами раннее данным, наши граждане могут выезжать из Украины в направлении Молдовы, Польши, Словакии, Венгрии и Румынии.

Министерство иностранных дел еще раз обращается к гражданам Азербайджанской Республики, постоянно и временно проживающим в Украине, посещающим страну с туристическими или образовательными целями в связи с ситуацией в Украине, и советует им держаться подальше от районов, где есть вооруженные силы и объекты, оставаться дома или в безопасном месте, воздержаться от поездок.

В связи с особыми случаями наши граждане могут обращаться в посольство Азербайджанской Республики в Киеве по телефону (+380 73) 5050000 и электронной почте [email protected], в Почетное консульство в Харькове - (+38057) 7000531 и [email protected].

В зависимости от развития ситуации, дополнительная информация будет предоставлена посольством Азербайджанской Республики в Украине", - говорится в сообщении МИД Азербайджана.