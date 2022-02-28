Еще одна группа азербайджанцев будет доставлена сегодня из Украины в Румынию – Гудси Османов

БАКУ /Trend/ - Еще 174 азербайджанца, прибывших в Молдову из Украины, сегодня будут доставлены в Румынию.

Об этом сказал посол Азербайджана в Молдове Гудси Османов, отвечая на вопросы Trend.

По его словам, в настоящее время в Молдове около 500 азербайджанцев ожидают эвакуации на родину.

«Мы разместили в различных местах всех граждан Азербайджана, прибывших из Украины. Сегодня мы доставим 174 гражданина Азербайджана из Молдовы в Румынию, а оттуда - в Азербайджан. Несмотря на визовый режим между Румынией и Болгарией, в связи со сложившейся ситуацией виза не требуется. В результате переговоров наши граждане, проживающие в Украине, теперь могут въезжать в Молдову на своих автомобилях. Автомобильный маршрут доступен в Украину, Молдавию, Болгарию, Турцию, Грузию и далее - в Азербайджан. С сегодняшнего дня вырастет число людей, прибывающих на автомобилях. Завтра в Молдову прибудут два сотрудника МИД Азербайджана, чтобы оказать нам поддержку», - сказал Османов.

По всем возникающим вопросам наши граждане могут связаться с посольством Азербайджана в Молдове по телефонам +373 781 81 361, +373 789 91 849, +373 222 32 277 и электронной почте [email protected].

В связи с особыми случаями наши граждане могут обращаться в посольство Азербайджанской Республики в Киеве по телефону (+380 73) 5050000 и электронной почте [email protected], в Почетное консульство в Харькове - (+38057) 7000531 и [email protected].

(Автор: Фарид Зохрабов. Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)