Кабмин Турции проведет заседание по Украине

БАКУ /Trend/ - Сегодня в Анкаре состоится заседание Кабинета министров Турции под председательством президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

Как сообщает Trend, участники заседания обсудят последние события в Украине, дадут всестороннюю оценку возможного влияния происходящего в регионе на Турцию.

Также будут обсуждены возможные шаги, в том числе в сфере посредничества, по прекращению военных действий на украинской территории.

(Автор: Хумай Агаджанова. Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)