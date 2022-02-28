Кабмин Турции проведет заседание по Украине
БАКУ /Trend/ - Сегодня в Анкаре состоится заседание Кабинета министров Турции под председательством президента Реджепа Тайипа Эрдогана.
Как сообщает Trend, участники заседания обсудят последние события в Украине, дадут всестороннюю оценку возможного влияния происходящего в регионе на Турцию.
Также будут обсуждены возможные шаги, в том числе в сфере посредничества, по прекращению военных действий на украинской территории.
(Автор: Хумай Агаджанова. Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)
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