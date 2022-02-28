Выделены средства на строительство автомобильной дороги в Геранбое

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о дополнительных мерах в связи со строительством автомобильной дороги Далимамедли-Дюзгышлаг-Багчакюрд-Дейирманлар-Азад-Низами Геранбойского района.

В распоряжении отмечается, что в соответствии с подпунктом 1.26.11 "Распределение средств, предусмотренных для государственных капитальных вложений (инвестиционных расходов) в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2022 год", в целях завершения строительства автомобильной дороги Далимамедли-Дюзгышлаг-Багчакюрд-Дейирманлар-Азад-Низами, соединяющей шесть населенных пунктов, где проживают 14 тысяч человек, Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана выделяется 3,6 миллиона (три миллиона шестьсот тысяч) манатов.

Министерству финансов Азербайджанской Республики предписано обеспечить финансирование в размере, указанном в части 1 данного распоряжения.

Кабинету министров Азербайджанской Республики предписано решить вопросы, вытекающие из данного распоряжения.