Спецпредставитель ЕС по Южному Кавказу поблагодарил Азербайджан

БАКУ /Trend/ - Спецпредставитель ЕС по Южному Кавказу и кризису в Грузии Тойво Клаар поблагодарил Азербайджан за оказанную Украине гуманитарную помощь, передает в понедельник Trend со ссылкой на Twitter Клаара.

Отметим, что по поручению Президента Азербайджана Ильхама Алиева Государственное агентство по обязательному медицинскому страхованию и Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBIB) направили в Украину медикаменты и медицинское оборудование для оказания гуманитарной помощи в случае возникновения чрезвычайной ситуации.

Самолет с медикаментами и медоборудованием на борту вылетел в Украину 27 февраля.