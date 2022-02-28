В МИД озвучили число граждан Азербайджана, покинувших Украину

БАКУ /Trend/ - В связи с ситуацией в Украине продолжается переход граждан Азербайджана из этой страны на территорию соседних Молдовы, Польши, Словакии, Венгрии, а также Румынии, передает Trend со ссылкой на пресс-службу МИД.

Напомним, что на основании договоренностей, достигнутых с этими странами, временно отменены визовые требования для транзитного перехода граждан Азербайджана, граждане представляют только проездные документы, а COVID-паспорт и отрицательный ПЦР-тест не требуются в обязательном порядке.

С начала боевых действий в Украине в Республику Молдова перешли 950 граждан, в Польшу - 447 граждан, в Венгрию - 17 граждан, в Румынию - 200 граждан, в Словакию - 13 граждан.

В связи с ситуацией в Украине МИД советует гражданам держаться подальше от военных объектов, оставаться дома или в безопасном месте, воздержаться от поездок.

В связи с особыми случаями азербайджанские граждане могут обращаться в Посольство Азербайджанской Республики в Киеве по номеру (+380 73) 5050000 и по электронной почте [email protected], в Почетное консульство в Харькове по номеру (+38057) 7000531 и по электронной почте [email protected]

В зависимости от развития ситуации гражданам будет предоставлена ​​дополнительная информация.