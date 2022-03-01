Началась поездка Али Асадова и Самира Нуриева на освобожденные территории Азербайджана (ФОТО)
БАКУ /Trend/ - Началась поездка делегации глав ряда государственных ведомств во главе с премьер-министром Азербайджана Али Асадовым и руководителем Координационного штаба, созданного для централизованного решения вопросов на освобожденных азербайджанских территориях, Самира Нуриева на освобожденные территории.
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