МИД Азербайджана обратился к соотечественникам в Украине
БАКУ /Trend/ - Министерство иностранных дел Азербайджана обратилось к соотечественникам, проживающим в Украине на временной или постоянной основе, в связи с ситуацией в этой стране, сообщает Trend.
"Рекомендуем нашим гражданам в Украине не приближаться к местам дислокации военных формирований и объектов, находиться дома или в безопасных местах, а также избегать поездок. Граждане Азербайджана, столкнувшиеся с серьезной угрозой, могут покинуть Украину в направлении Молдовы, Польши, Словакии, Венгрии и Румынии. Они также могут проследовать транзитом Румынию и по территории Болгарии попасть в Турцию, а оттуда - в Азербайджан", - говориться в обращении МИД.
В нем отмечается, что получить необходимую информацию по возникшим вопросам можно, позвонив на горячую линию МИД Азербайджана по телефонам: +994505748595; +994506725868; +994125969422; +994125969301, а также по адресу электронной почты [email protected].
Также можно связаться с дипломатическими миссиями Азербайджана за рубежом.
Посольство Азербайджана в Украине (Киев)
Телефон: +380 73 5050000.
Адрес электронной почты: [email protected].
Почетное консульство Азербайджана в Харькове
Телефон: (+38057) 7000531.
Электронная почта: [email protected].
Посольство Азербайджана в Молдове
Телефоны: +373 781 81 361, +373 789 91 849, +373 222 32 277.
Электронная почта: [email protected].
Посольство Азербайджана в Польше
Телефоны: +48 576 900 183, +48 22 718 30 70.
Электронная почта: [email protected].
Посольство Азербайджана в Венгрии
Телефоны: +36300901033; +994552999012 (Whatsapp)
Электронная почта: [email protected].
Аккредитованное в Словакии посольство Азербайджана
Телефон: +43 676 844 509 733.
Электронная почта: [email protected].
Посольство Азербайджана в Румынии
Телефоны: +407 487 77744, +407 409 90079.
Электронная почта: [email protected].
Посольство Азербайджана в Болгарии
Телефон: +359895002732.
Электронная почта: [email protected].
Посольство Азербайджана в Турции (Анкара)
Телефон: +905550310007.
Электронная почта: [email protected].
Генеральное консульство Азербайджана в Стамбуле
Телефон: +905441040111.
Электронная почта: [email protected].
(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)