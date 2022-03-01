Обнародована повестка очередного заседания парламента Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Обнародована ​​повестка заседания Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана, которое состоится 4 марта, сообщает во вторник Trend.

В нее включены следующие вопросы:

1. О годовом докладе уполномоченного по правам человека (омбудсмена) Азербайджанской Республики.

2. Законопроект о внесении изменений в Конституционный закон "О нормативно-правовых актах" (третье чтение).

3. Законопроект о внесении изменений в закон "О медицинском страховании" (третье чтение).

4. Законопроект "О частичном изменении административно-территориального деления города Гянджа" (третье чтение).

5. Законопроект о внесении изменений в "Список муниципалитетов в Азербайджане", приложенный к закону "О территориях и землях муниципалитетов" (третье чтение).

6. Законопроект о внесении изменений в Градостроительный и строительный кодекс Азербайджана (третье чтение).

7. Законопроект "О продовольственной безопасности" (первое чтение).

8. Законопроект о внесении изменений в закон "О лицензиях и разрешениях" (первое чтение).

9. Законопроект о внесении изменений в закон "О государственной пошлине" (первое чтение).

10. Законопроект о внесении изменений в закон "О приватизации государственного имущества" (первое чтение).

11. Законопроект о внесении изменений в законы "Об антимонопольной деятельности", "О пищевых продуктах" и "О государственной тайне" (первое чтение).