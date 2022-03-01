Глава МИД Азербайджана обсудил с британским коллегой ситуацию в Украине
БАКУ /Trend/ - 1 марта 2022 года состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова с министром иностранных дел Великобритании, государственным министром по европейским вопросам в офисе стран Содружества и развития Джеймсом Клеверли.
Как сообщили Trend в МИД Азербайджана, стороны обменялись мнениями по региональным вопросам, в частности по ситуации в Украине.
Министры обсудили актуальные вопросы повестки двустороннего сотрудничества, а также другие темы, представляющие взаимный интерес.
(Перевод: Нубар Кулузаде)
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