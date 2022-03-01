Компании из Сербии имеют большой потенциал для участия в восстановлении освобожденных территорий Азербайджана - Сахиль Бабаев

БАКУ /Trend/ - Компании из Сербии имеют большой потенциал для участия в восстановлении освобожденных территорий Азербайджана.

Как сообщает Trend, об этом сказал во вторник министр труда и социальной защиты населения Азербайджана Сахиль Бабаев в ходе мероприятия, посвященного Дню государственности Республики Сербия.

«На освобожденных территориях идут активные работы по восстановлению. Верю, что компании из Сербии также имеют большой потенциал для участия в этих проектах. Данный вопрос обсуждался и во время бизнес-форума, в ходе которого компании из Сербии проявили большой интерес к этим проектам», - сказал он.

Министр отметил успешное развитие отношений между Сербией и Азербайджаном.

«Наши отношения основаны на взаимном уважении территориальной целостности, суверенитета и нерушимости границ. Две страны поддерживают друг друга в международных организациях. Одним из ярких примеров является проведение 60-летия Движения неприсоединения в столице Сербии Белграде. Это еще раз продемонстрировало приверженность Сербии принципам Движения неприсоединения. Взаимные визиты носят интенсивный характер», - сказал Бабаев.

По его словам, свободные экономические зоны Сербии и Азербайджана создают большие возможности для торговли.

Министр также отметил, что между двумя странами будут подписаны новые соглашения.

(Автор: Ляман Зейналова)