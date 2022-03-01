Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась на своей официальной странице в Instagram публикацией по случаю "Од чершенбеси"(ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась на своей официальной странице в Instagram публикацией по случаю "Од чершенбеси", отмечаемого сегодня в Азербайджане.

Как передает Trend, в публикации Первый вице-президент Мехрибан Алиева и Президент Ильхам Алиев сфотографировались у костра.