Президент Ильхам Алиев принял в видеоформате министра энергетики Румынии
БАКУ /Trend/ - 2 марта Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял в видеоформате министра энергетики Румынии Вирджила-Даниэля Попеску.
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