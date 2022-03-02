ООН есть что предложить Азербайджану для восстановления освобожденных территорий - замминистра (Дополнено)

Добавлены подробности, первая версия опубликована 11:50

БАКУ /Trend/ - ООН есть что предложить Азербайджану для восстановления освобожденных территорий.

Как передает Trend, об этом сказал в среду заместитель министра иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов на открытии фотовыставки, посвященной 30-летию установления отношений между Азербайджаном и ООН.

Замминистра отметил, что Азербайджан проводит широкомасштабные восстановительные работы на освобожденных территориях.

По его словам, ООН обладает обширным опытом в сфере оказания технической помощи.

«ООН может многое предложить для поддержки усилий Азербайджана по восстановлению территорий, освобожденных от армянской оккупации. Помощь может быть оказана в рамках документа о сотрудничестве в области устойчивого развития на 2021–2025 годы, подписанного между Азербайджаном и ООН год назад», - сказал Мамедов.