Резидент-координатор ООН назвала сроки визита миссии экспертов на освобожденные территории Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Эксперты ООН, Всемирного банка (ВБ) и ЕС посетят освобожденные от армянской оккупации территории Азербайджана с оценочной миссией в период с 7 по 17 марта.

Как передает Trend, об этом сказала в среду журналистам резидент-координатор ООН в Азербайджане Владанка Андреева на открытии фотовыставки, посвященной 30-летию установления отношений между Азербайджаном и ООН.

По ее словам, визит запланирован с целью оценить ситуацию на освобожденных территориях Азербайджана и увидеть, как лучше всего оказать поддержку по восстановлению этих земель.