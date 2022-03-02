В посольства Азербайджана в Молдове и Польше дополнительно командированы дипломаты
БАКУ /Trend/ - В посольства Азербайджана в Молдове и Польше дополнительно командированы дипломаты в связи с напряженной работой по эвакуации граждан Азербайджана.
Как сообщает Trend, об этом сказала в среду на пресс-конференции официальный представитель МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева.
Она отметила, что также продолжает деятельность посольство Азербайджана в Украине, для эвакуации граждан Азербайджана принимаются все необходимые меры.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Нубар Кулузаде)
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