БАКУ /Trend/ - В посольства Азербайджана в Молдове и Польше дополнительно командированы дипломаты в связи с напряженной работой по эвакуации граждан Азербайджана.

Как сообщает Trend, об этом сказала в среду на пресс-конференции официальный представитель МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева.

Она отметила, что также продолжает деятельность посольство Азербайджана в Украине, для эвакуации граждан Азербайджана принимаются все необходимые меры.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Нубар Кулузаде)