МИД Азербайджана о возвращении на родину азербайджанцев, имеющих проблемы с документами
БАКУ /Trend/ - Поднят вопрос о выдаче свидетельства о возвращении в Азербайджан лиц, не имеющих паспортов или имеющих проблемы с документами.
Как сообщает в среду Trend, об этом сказала сегодня на брифинге глава пресс-службы МИД Лейла Абдуллаева.
Она отметила, что это требует определенного времени и посольство Азербайджана проводит работу и обеспечивает граждан соответствующими документами.
"Необходимо время для подготовки свидетельств о возвращении на Родину", - добавила Абдуллаева.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Нубар Кулузаде)
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