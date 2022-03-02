Азербайджан представит проект резолюции о праздновании очередной годовщины Декларации о праве на развитие - министр
БАКУ /Trend/ - Азербайджан представит проект резолюции о праздновании очередной годовщины со дня принятия Декларации о праве на развитие и в сотрудничестве с Управлением ООН по правам человека организует ряд мероприятий по этому поводу.
Как сообщает Trend, об этом сказал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на заседании Совета ООН по правам человека.
Министр напомнил, что в 2022 году исполняется 30 лет со дня вступления Азербайджана в ООН.
"Азербайджан придерживается принципов ООН, таких как мультикультурализм, и привержен сотрудничеству с этой организацией. Азербайджан как один из учредителей Суда по правам человека продолжает оказывать ему поддержку", - отметил Байрамов.
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