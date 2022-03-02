Новый закон "О медиа" в Азербайджане будет способствовать расширению деятельности в этой сфере - Джейхун Байрамов

БАКУ /Trend/ - Новый закон "О медиа" в Азербайджане будет способствовать расширению деятельности в этой сфере.

Как сообщает Trend, об этом сказал в среду министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на заседании Совета ООН по правам человека.

Байрамов отметил, что вопросы укрепления демократии и прав человека в текущей повестке руководства Азербайджана.

Он подчеркнул, что принятый закон "О медиа" обеспечит защиту прав представителей СМИ, а также в законе уделяется особое внимание свободе слова и мнений.