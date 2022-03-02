Акт об амнистии в Азербайджане коснется примерно 17 тысяч человек - Джейхун Байрамов

БАКУ /Trend/ - Акт об амнистии в Азербайджане коснется примерно 17 тысяч человек, в том числе 3 тысяч человек, которые будут освобождены от тюремного заключения.

Как сообщает Trend, об этом сказал в среду министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на заседании Совета ООН по правам человека.

Он отметил, что укрепление демократии и права человека в текущей повестке руководства Азербайджана.

Продолжающиеся реформы в стране охватывают целый ряд сфер, в том числе социальную сферу, добавил глава МИД.