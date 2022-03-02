Азербайджан ожидает миссию ЮНЕП на своих освобожденных от оккупации территориях - Джейхун Байрамов

БАКУ /Trend/ - Азербайджан ожидает визита миссии Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП) на свои освобожденные от оккупации территории.

Как сообщает Trend, об этом сказал в среду министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на заседании Совета ООН по правам человека.

Он отметил, что после завершения карабахского конфликта Азербайджан вступил в новую эру. Сегодня на освобожденных территориях ведутся крупномасштабные работы по их восстановлению.